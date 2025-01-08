Евгений Малкин не попал в состав «Питтсбурга» на матч с «Коламбусом» из-за травмы

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не смог принять участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», который проходит в эти минуты.

Как сообщает пресс-служба «пингвинов» у Малкина травмы верхней части тела. Подробности о сроках восстановления и возвращения на лёд пока не сообщаются.

В текущем сезоне на счету 38-летнего Малкина восемь заброшенных шайб и 24 результативные передачи в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ. Коэффициент полезности россиянина — «-17». Всего за карьеру в НХЛ Евгений провёл 1186 матчей, в которых набрал 1328 (506+822) очков.

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