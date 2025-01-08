Панарин повторил достижение игроков «Рейнджерс». С сезона-2008/2009 такое было лишь 8 раз
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший три результативные передачи в первом периоде встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», проходящей в эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», повторил клубное достижение.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 06:56 2:0 Трочек (Борген, Панарин) – 09:55 3:0 Лафреньер (Панарин, Трочек) – 11:24 3:1 Дюшейн (Линделль) – 12:57 3:2 Дадонов (Бурк, Харли) – 15:56 (pp) 3:3 Робертсон (Дадонов, Хинц) – 33:14
С сезона-2008/2009 в составе «Рейнджерс» всего восемь раз один игрок совершал три голевые передачи за один период. В последний раз подобное удавалось американскому защитнику команды Адаму Фоксу в феврале 2024 года в игре с «Монреаль Канадиенс» (7:4).
В нынешнем сезоне Артемий Панарин сыграл 38 матчей, забил 16 голов и записал на свой счёт 27 результативных передач.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 8 января 2025
-
05:20
-
05:03
-
04:51
-
04:36
-
03:46
-
01:48
- 7 января 2025
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
22:49
-
22:25
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
21:02
-
20:40
-
20:27
-
20:10
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
19:07
-
19:00
-
18:50
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:01
-
17:30
-
17:22
-
17:01
-
16:31
-
16:19
-
15:48
-
15:25