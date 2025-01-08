Панарин повторил достижение игроков «Рейнджерс». С сезона-2008/2009 такое было лишь 8 раз

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший три результативные передачи в первом периоде встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», проходящей в эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», повторил клубное достижение.

С сезона-2008/2009 в составе «Рейнджерс» всего восемь раз один игрок совершал три голевые передачи за один период. В последний раз подобное удавалось американскому защитнику команды Адаму Фоксу в феврале 2024 года в игре с «Монреаль Канадиенс» (7:4).

В нынешнем сезоне Артемий Панарин сыграл 38 матчей, забил 16 голов и записал на свой счёт 27 результативных передач.

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