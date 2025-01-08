Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по количеству периодов с тремя очками

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своей площадке «Даллас Старз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после второго периода, счёт 3:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в первом периоде матча. С передач россиянина отличились Алекси Лафреньер (дубль) и Винсент Трочек.

Таким образом, Панарин набрал три очка за период в 19-й раз в своей карьере и в 13-й раз в составе «Рейнджерс». Россиянин сравнялся с Родом Гилбертом и повторил рекорд клуба по данному показателю.

В текущем сезоне Артемий Панарин сыграл 38 матчей, забил 16 голов и записал на свой счёт 27 результативных передач.

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