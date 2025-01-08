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Вратарь «Эдмонтона» потерял шлем и не мог подняться со льда после столкновения с Задоровым

Вратарь «Эдмонтона» потерял шлем и не мог подняться со льда после столкновения с Задоровым
Аудио-версия:
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В эти минуты в Бостоне (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Перри, Кулак) – 06:33     0:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 31:11 (pp)     0:3 Хенрик (Скиннер, Хайман) – 36:35     0:4 Арвидссон (Кулак) – 56:25    

Во второй половине первого периода российский защитник хозяев Никита Задоров, продавливая с правого края своего коллегу по амплуа из «Эдмонтона» Бретта Кулака, въехал в голкипера гостей Стюарта Скиннера. В результате мощного столкновения последний потерял шлем и какое-то время не мог подняться со льда, а впоследствии покинул лёд, уступив место в воротах Кэлвину Пикару.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

ВИДЕО

Тем не менее, 26-летний Скиннер всё же вернулся в ворота после первого перерыва.

Отметим, что россиянин после данного эпизода получил двухминутный штраф за блокировку.

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