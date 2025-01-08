Вратарь «Эдмонтона» потерял шлем и не мог подняться со льда после столкновения с Задоровым

В эти минуты в Бостоне (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.

Во второй половине первого периода российский защитник хозяев Никита Задоров, продавливая с правого края своего коллегу по амплуа из «Эдмонтона» Бретта Кулака, въехал в голкипера гостей Стюарта Скиннера. В результате мощного столкновения последний потерял шлем и какое-то время не мог подняться со льда, а впоследствии покинул лёд, уступив место в воротах Кэлвину Пикару.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

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Тем не менее, 26-летний Скиннер всё же вернулся в ворота после первого перерыва.

Отметим, что россиянин после данного эпизода получил двухминутный штраф за блокировку.