Вратарь «Эдмонтона» потерял шлем и не мог подняться со льда после столкновения с Задоровым

В эти минуты в Бостоне (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На данный момент идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.
Во второй половине первого периода российский защитник хозяев Никита Задоров, продавливая с правого края своего коллегу по амплуа из «Эдмонтона» Бретта Кулака, въехал в голкипера гостей Стюарта Скиннера. В результате мощного столкновения последний потерял шлем и какое-то время не мог подняться со льда, а впоследствии покинул лёд, уступив место в воротах Кэлвину Пикару.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:
Тем не менее, 26-летний Скиннер всё же вернулся в ворота после первого перерыва.
Отметим, что россиянин после данного эпизода получил двухминутный штраф за блокировку.
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