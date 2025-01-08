Ассистентский хет-трик Панарина не помог «Рейнджерс» победить «Даллас». У Дадонова гол+пас

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Даллас Старз» (4:5 ОТ).
Хозяева повели со счётом 3:0 уже к середине первого периода благодаря дублю Алекси Лафреньера и голу Винсента Трочека, однако уже во втором периоде «Старз» нашли в себе силы сравнять счёт — отличились Мэтт Дюшейн, Евгений Дадонов и Джейсон Робертсон. В заключительно 20-минутке команды по разу обменялись заброшенными шайбами — сначала всё тот же Трочек вывел «копов» вперёд, а затем Томас Харли вновь восстановил равновесие. Победу же «звёздам» в овертайме принёс точный бросок Джейми Бенна в большинстве, которое «Даллас» заработал после удаления российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Отметим, что Панарин в этой встрече также отметился тремя результативными передачами. Ассист также записал на свой счёт Дадонов.
«Даллас» набрал 51 очко и занимает третье место в Центральном дивизионе. «Рейнджерс» остались на седьмой строчке Столичного дивизиона с 38 баллами.
- 8 января 2025
-
05:56
-
05:54
-
05:44
-
05:44
-
05:20
-
05:03
-
04:51
-
04:36
-
03:46
-
01:48
- 7 января 2025
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
22:49
-
22:25
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
21:02
-
20:40
-
20:27
-
20:10
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
19:07
-
19:00
-
18:50
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:01
-
17:30
-
17:22
-
17:01