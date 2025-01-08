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Ассистентский хет-трик Панарина не помог «Рейнджерс» победить «Даллас». У Дадонова гол+пас

Ассистентский хет-трик Панарина не помог «Рейнджерс» победить «Даллас». У Дадонова гол+пас
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Даллас Старз» (4:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 06:56     2:0 Трочек (Борген, Панарин) – 09:55     3:0 Лафреньер (Панарин, Трочек) – 11:24     3:1 Дюшейн (Линделль) – 12:57     3:2 Дадонов (Бурк, Харли) – 15:56 (pp)     3:3 Робертсон (Дадонов, Хинц) – 33:14     4:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 52:56 (pp)     4:4 Харли (Стил) – 57:21     4:5 Бенн (Робертсон, Харли) – 62:15 (pp)    

Хозяева повели со счётом 3:0 уже к середине первого периода благодаря дублю Алекси Лафреньера и голу Винсента Трочека, однако уже во втором периоде «Старз» нашли в себе силы сравнять счёт — отличились Мэтт Дюшейн, Евгений Дадонов и Джейсон Робертсон. В заключительно 20-минутке команды по разу обменялись заброшенными шайбами — сначала всё тот же Трочек вывел «копов» вперёд, а затем Томас Харли вновь восстановил равновесие. Победу же «звёздам» в овертайме принёс точный бросок Джейми Бенна в большинстве, которое «Даллас» заработал после удаления российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Отметим, что Панарин в этой встрече также отметился тремя результативными передачами. Ассист также записал на свой счёт Дадонов.

«Даллас» набрал 51 очко и занимает третье место в Центральном дивизионе. «Рейнджерс» остались на седьмой строчке Столичного дивизиона с 38 баллами.

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