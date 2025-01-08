Ассистентский хет-трик Панарина не помог «Рейнджерс» победить «Даллас». У Дадонова гол+пас

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Даллас Старз» (4:5 ОТ).

Хозяева повели со счётом 3:0 уже к середине первого периода благодаря дублю Алекси Лафреньера и голу Винсента Трочека, однако уже во втором периоде «Старз» нашли в себе силы сравнять счёт — отличились Мэтт Дюшейн, Евгений Дадонов и Джейсон Робертсон. В заключительно 20-минутке команды по разу обменялись заброшенными шайбами — сначала всё тот же Трочек вывел «копов» вперёд, а затем Томас Харли вновь восстановил равновесие. Победу же «звёздам» в овертайме принёс точный бросок Джейми Бенна в большинстве, которое «Даллас» заработал после удаления российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Отметим, что Панарин в этой встрече также отметился тремя результативными передачами. Ассист также записал на свой счёт Дадонов.

«Даллас» набрал 51 очко и занимает третье место в Центральном дивизионе. «Рейнджерс» остались на седьмой строчке Столичного дивизиона с 38 баллами.