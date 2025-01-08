«Коламбус» обыграл «Питтсбург» по буллитам, у Воронкова дубль с передач Марченко

В ночь с 7 на 8 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу по буллитам со счётом 4:3 Б.