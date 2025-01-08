Дмитрий Воронков вышел на первое место по голам в НХЛ с 1 декабря

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б).
Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Дмитрий Воронков.
Таким образом, на счету 24-летнего Воронкова 12 заброшенных шайб с 1 декабря 2024 года. По этому показателю он вышел на первое место в лиге, сравнявшись с немецким нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем, и обойдя Марка Шайфли из «Виннипег Джетс» и Джейка Гюнцеля из «Каролины Харрикейнз» (у обоих — по 11).
Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 28 (17+11) очков в 32 матчах. Он проводит свой второй сезон в составе «Блю Джекетс».
«Коламбус» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе.
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