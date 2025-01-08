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Дмитрий Воронков вышел на первое место по голам в НХЛ с 1 декабря

Дмитрий Воронков вышел на первое место по голам в НХЛ с 1 декабря
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В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Марченко, Монахан) – 03:20 (pp)     1:1 Бантинг (Кросби, Карлссон) – 20:51 (pp)     2:1 Ракелль (Карлссон, Грызлик) – 40:24     3:1 Ракелль (Кросби) – 50:09     3:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 52:05     3:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 57:24 (pp)     3:4 Джонсон – 65:00    

Дубль в составе победителей оформил российский нападающий Дмитрий Воронков.

Таким образом, на счету 24-летнего Воронкова 12 заброшенных шайб с 1 декабря 2024 года. По этому показателю он вышел на первое место в лиге, сравнявшись с немецким нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем, и обойдя Марка Шайфли из «Виннипег Джетс» и Джейка Гюнцеля из «Каролины Харрикейнз» (у обоих — по 11).

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 28 (17+11) очков в 32 матчах. Он проводит свой второй сезон в составе «Блю Джекетс».

«Коламбус» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе.

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