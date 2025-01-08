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«Тампа» обыграла «Каролину», прервав серию из четырёх поражений кряду. У Кучерова — ассист

В ночь с 7 на 8 января на льду «Амали-Арена» в американской Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Победу в игре со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Брэндон Хагель, Ник Пол и Брейден Пойнт. Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей на победный гол хозяев. Вратарь Андрей Василевский совершил в этой встрече 31 сейв.

За гостей забивали Джордан Стаал (1+1) и российский нападающий Андрей Свечников. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезноси «-2». Голкипер Пётр Кочетков завершил встречу с 30 спасениями.

«Тампа» продолжит домашнюю серию и встретится с «Бостон Брюинз» 10 января. «Каролина», в свою очередь, начнёт серю из трёх игр на домашнем льду. Следующую игру «Харрикейнз» проведут с «Торонто Мэйпл Лифс» также 10 января.

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