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Тампа-Бэй Лайтнинг — Каролина Харрикейнз, результат матча 8 января 2025, счёт 3:2, регулярный чемпионат НХЛ

«Тампа» обыграла «Каролину», прервав серию из четырёх поражений кряду. У Кучерова — ассист
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В ночь с 7 на 8 января на льду «Амали-Арена» в американской Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Победу в игре со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хагель (Рэддиш) – 16:38     1:1 Свечников (Стаал) – 26:31     2:1 Пол (Рэддиш, Гики) – 29:17 (pp)     2:2 Стаал (Бёрнс) – 49:56     3:2 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 59:08    

В составе победителей голами отличились Брэндон Хагель, Ник Пол и Брейден Пойнт. Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей на победный гол хозяев. Вратарь Андрей Василевский совершил в этой встрече 31 сейв.

За гостей забивали Джордан Стаал (1+1) и российский нападающий Андрей Свечников. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезноси «-2». Голкипер Пётр Кочетков завершил встречу с 30 спасениями.

«Тампа» продолжит домашнюю серию и встретится с «Бостон Брюинз» 10 января. «Каролина», в свою очередь, начнёт серю из трёх игр на домашнем льду. Следующую игру «Харрикейнз» проведут с «Торонто Мэйпл Лифс» также 10 января.

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