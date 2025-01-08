Гол и передача Мэттьюса помогли «Торонто» победить «Филадельфию». Мичков баллов не набрал
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В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 08:19 1:1 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 21:19 (pp) 2:1 Конечны (Кейтс) – 27:14 2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 27:55 2:3 Нис (Райлли, Майерс) – 53:21
В составе победителей шайбами отметились Джон Таварес, Остон Мэттьюс и Мэтт Нис. У хозяев дубль на счету Трэвиса Конечны.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков не сумел отметиться результативными действиями. Он не может набрать очков уже в четвёртой игре подряд.
«Торонто» выиграл пятый матч кряду, набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Лётчики» уступили в третьей игре подряд, остались с 39 очками и идут шестыми в Столичном дивизионе.
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