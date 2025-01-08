Гол и передача Мэттьюса помогли «Торонто» победить «Филадельфию». Мичков баллов не набрал

В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.

В составе победителей шайбами отметились Джон Таварес, Остон Мэттьюс и Мэтт Нис. У хозяев дубль на счету Трэвиса Конечны.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков не сумел отметиться результативными действиями. Он не может набрать очков уже в четвёртой игре подряд.

«Торонто» выиграл пятый матч кряду, набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Лётчики» уступили в третьей игре подряд, остались с 39 очками и идут шестыми в Столичном дивизионе.