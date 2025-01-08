«Миннесота» выиграла пятый из шести своих матчей без Капризова, одолев «Сент-Луис»
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В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Богосян (Миддлтон, Хартман) – 01:23 2:0 Меррилл (Бродин) – 02:12 2:1 Бучневич (Холлоуэй, Фолк) – 13:26 2:2 Кайру (Фолк, Холлоуэй) – 21:24 (pp) 2:3 Нейборс (Сундквист, Болдюк) – 22:51 2:4 Томас (Сутер, Саад) – 24:33 3:4 Эрикссон Эк (Хартман, Юханссон) – 29:41 4:4 Миддлтон (Росси) – 41:16 5:4 Болди (Цуккарелло) – 43:57 6:4 Юханссон – 59:24
В составе победителей шайбами отметились Зак Богосян, Джон Меррилл, Йоэль Эрикссон Эк, Джейкоб Миддлтон, Мэтт Болди и Маркус Юханссон. У Гостей голы забили Павел Бучневич, Джордан Кайру, Джейк Нейборс и Роберт Томас.
Отметим, что этот матч стал уже шестым подряд для «дикарей» без своего травмированного лидера Кирилла Капризова. Примечательно, что «Уайлд» одержали победы в пяти из них.
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