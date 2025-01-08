«Миннесота» выиграла пятый из шести своих матчей без Капризова, одолев «Сент-Луис»

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:4.

В составе победителей шайбами отметились Зак Богосян, Джон Меррилл, Йоэль Эрикссон Эк, Джейкоб Миддлтон, Мэтт Болди и Маркус Юханссон. У Гостей голы забили Павел Бучневич, Джордан Кайру, Джейк Нейборс и Роберт Томас.

Отметим, что этот матч стал уже шестым подряд для «дикарей» без своего травмированного лидера Кирилла Капризова. Примечательно, что «Уайлд» одержали победы в пяти из них.