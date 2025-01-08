Кросби — 10-й игрок в истории НХЛ с 250 матчами с двумя или более результативных передач

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б).

Звёздный нападающий «пингвинов» Сидни Кросби оформил в этой встрече ассистентский дубль. Этот матч стал 250-м в его карьере, в котором он отметился минимум двумя ассистами.

Таким образом, 37-летний Кросби стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, на счету которого 250 матчей с двумя или более результативными передачами. Он присоединился к Уэйну Гретцки (575), Марио Лемье (282), Полу Коффи (278), Марку Мессье (273), Рону Фрэнсису (272), Яромиру Ягру (266), Адаму Оутсу (262), Марселю Дионну (256) и Рэю Бурку (255).

Всего в нынешнем сезоне на счету 37-летнего Кросби 42 матча, в которых он набрал 44 (11+33) очка.