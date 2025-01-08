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Кросби — 10-й игрок в истории НХЛ с 250 матчами с двумя или более результативных передач

Кросби — 10-й игрок в истории НХЛ с 250 матчами с двумя или более результативных передач
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В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Марченко, Монахан) – 03:20 (pp)     1:1 Бантинг (Кросби, Карлссон) – 20:51 (pp)     2:1 Ракелль (Карлссон, Грызлик) – 40:24     3:1 Ракелль (Кросби) – 50:09     3:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 52:05     3:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 57:24 (pp)     3:4 Джонсон – 65:00    

Звёздный нападающий «пингвинов» Сидни Кросби оформил в этой встрече ассистентский дубль. Этот матч стал 250-м в его карьере, в котором он отметился минимум двумя ассистами.

Таким образом, 37-летний Кросби стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, на счету которого 250 матчей с двумя или более результативными передачами. Он присоединился к Уэйну Гретцки (575), Марио Лемье (282), Полу Коффи (278), Марку Мессье (273), Рону Фрэнсису (272), Яромиру Ягру (266), Адаму Оутсу (262), Марселю Дионну (256) и Рэю Бурку (255).

Всего в нынешнем сезоне на счету 37-летнего Кросби 42 матча, в которых он набрал 44 (11+33) очка.

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