Главный тренер «Питтсбурга» ответил на вопрос о травме Евгения Малкина

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан заявил, что не знает в какой момент российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин получил травму верхней части тела. Об этом сообщает журналист Роб Росси в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Салливан подтвердил, что у нет дополнительных новостей по состоянию здоровья и восстановлению Малкина.

Ранее 38-летний форвард пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», который «пингвины» проиграли по буллитам (3:4 Б).

В нынешнем сезоне на счету россиянина восемь голов и 24 результативные передачи в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ. Коэффициент полезности россиянина — «-17».

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