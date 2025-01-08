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Главный тренер «Питтсбурга» ответил на вопрос о травме Евгения Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» ответил на вопрос о травме Евгения Малкина
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан заявил, что не знает в какой момент российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин получил травму верхней части тела. Об этом сообщает журналист Роб Росси в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Салливан подтвердил, что у нет дополнительных новостей по состоянию здоровья и восстановлению Малкина.

Ранее 38-летний форвард пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», который «пингвины» проиграли по буллитам (3:4 Б).

В нынешнем сезоне на счету россиянина восемь голов и 24 результативные передачи в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ. Коэффициент полезности россиянина — «-17».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Марченко, Монахан) – 03:20 (pp)     1:1 Бантинг (Кросби, Карлссон) – 20:51 (pp)     2:1 Ракелль (Карлссон, Грызлик) – 40:24     3:1 Ракелль (Кросби) – 50:09     3:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 52:05     3:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 57:24 (pp)     3:4 Джонсон – 65:00    
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