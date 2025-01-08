Остон Мэттьюс установил историческое достижение в НХЛ среди американцев
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Американский нападающий, капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший «1+1» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:2), установил историческое достижение среди американцев в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 08:19 1:1 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 21:19 (pp) 2:1 Конечны (Кейтс) – 27:14 2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 27:55 2:3 Нис (Райлли, Майерс) – 53:21
Как сообщает Sportsnet Stats в соцсетях, Мэттьюс провёл 200-й многоочковый матч в карьере, сыграв всего 589 встреч. Таким образом, капитан «Торонто» стал самым быстрым американским игрком в истории НХЛ, сыгравшим 200 многоочковых игр в карьере. Вторым в данном рейтинге является Пэт Лафонтен, проведший 200 игр с двумя и более набранными очками за 617 встреч. Третий — Джереми Рёник (630).
В текущем сезоне Мэттьюс набрал 30 (17+13) очков в 27 встречах чемпионата.
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