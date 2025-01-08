Остон Мэттьюс установил историческое достижение в НХЛ среди американцев

Американский нападающий, капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший «1+1» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:2), установил историческое достижение среди американцев в НХЛ.

Как сообщает Sportsnet Stats в соцсетях, Мэттьюс провёл 200-й многоочковый матч в карьере, сыграв всего 589 встреч. Таким образом, капитан «Торонто» стал самым быстрым американским игрком в истории НХЛ, сыгравшим 200 многоочковых игр в карьере. Вторым в данном рейтинге является Пэт Лафонтен, проведший 200 игр с двумя и более набранными очками за 617 встреч. Третий — Джереми Рёник (630).

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 30 (17+13) очков в 27 встречах чемпионата.

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