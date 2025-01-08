Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер прокомментировал мощное столкновение с Задоровым

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер прокомментировал решение специальных наблюдателей за сотрясениями мозга потребовать его замены в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:0) после того, как в него мощно въехал российский защитник «мишек» Никита Задоров.

«Они дали сигнал, и, честно говоря, это было умное решение. Он очень хорошо меня приложил», — сказал Скиннер в интервью пресс-службе «нефтяников».

Напомним, в результате столкновения Скиннер потерял шлем и какое-то время не мог подняться со льда, а впоследствии покинул площадку, уступив место в воротах Кэлвину Пикару. Тем не менее, Стюарт всё же вернулся в ворота после первого перерыва.

Отметим, что Задоров после данного эпизода получил двухминутный штраф за блокировку.