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Вице-капитан «Торонто» повторил достижение Овечкина в НХЛ

Вице-капитан «Торонто» повторил достижение Овечкина в НХЛ
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Вице-капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:2), повторил статистическое достижение известного российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 08:19     1:1 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 21:19 (pp)     2:1 Конечны (Кейтс) – 27:14     2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 27:55     2:3 Нис (Райлли, Майерс) – 53:21    

Этот гол стал для Тавареса 20-м в текущем сезоне НХЛ. Как сообщает Sportsnet Stats в соцсетях, это уже 15-й сезон для 34-летнего канадского форварда, в котором он забивает 20 и более голов. Столько же на данный момент у 39-летнего Овечкина. Больше подобных сезонов с 2009 года нет ни у кого из действующих игроков. Ближайший преследователь Тавареса и Овечкина — Патрик Кейн из «Детройт Ред Уингз», у которого 14 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами.

Всего в нынешнем сезоне Таварес набрал 42 (20+22) очков в 41 встрече чемпионата.

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