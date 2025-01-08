Вице-капитан «Торонто» повторил достижение Овечкина в НХЛ

Вице-капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:2), повторил статистическое достижение известного российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Этот гол стал для Тавареса 20-м в текущем сезоне НХЛ. Как сообщает Sportsnet Stats в соцсетях, это уже 15-й сезон для 34-летнего канадского форварда, в котором он забивает 20 и более голов. Столько же на данный момент у 39-летнего Овечкина. Больше подобных сезонов с 2009 года нет ни у кого из действующих игроков. Ближайший преследователь Тавареса и Овечкина — Патрик Кейн из «Детройт Ред Уингз», у которого 14 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами.

Всего в нынешнем сезоне Таварес набрал 42 (20+22) очков в 41 встрече чемпионата.

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