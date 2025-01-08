Марченко высказался об окончании многолетней безвыигрышной серии «Коламбуса» в Питтсбурге

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал тот факт, что сегодняшней выездной победой над «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ его команда прервала серию неудач в гостевых матчах с «пингвинами», длившуюся почти 10 лет.

«Я не придавал этому значения. Мы просто должны побеждать, в каждой игре. И без разницы, кто на льду против нас. Мы просто должны бороться за плей-офф», — сказал Марченко в интервью FanDuel Sports Network Columbus.

Отметим, что до этого «жакеты» последний раз побеждали в Питтсбурге 14 ноября 2015 года (2:1).

Напомним, в сегодняшней встрече 24-летний Марченко отметился двумя результативными передачами, а также реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 45 (17+28) очков в 41 матче.