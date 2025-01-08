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Марченко высказался об окончании многолетней безвыигрышной серии «Коламбуса» в Питтсбурге

Марченко высказался об окончании многолетней безвыигрышной серии «Коламбуса» в Питтсбурге
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал тот факт, что сегодняшней выездной победой над «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ его команда прервала серию неудач в гостевых матчах с «пингвинами», длившуюся почти 10 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Марченко, Монахан) – 03:20 (pp)     1:1 Бантинг (Кросби, Карлссон) – 20:51 (pp)     2:1 Ракелль (Карлссон, Грызлик) – 40:24     3:1 Ракелль (Кросби) – 50:09     3:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 52:05     3:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 57:24 (pp)     3:4 Джонсон – 65:00    

«Я не придавал этому значения. Мы просто должны побеждать, в каждой игре. И без разницы, кто на льду против нас. Мы просто должны бороться за плей-офф», — сказал Марченко в интервью FanDuel Sports Network Columbus.

Отметим, что до этого «жакеты» последний раз побеждали в Питтсбурге 14 ноября 2015 года (2:1).

Напомним, в сегодняшней встрече 24-летний Марченко отметился двумя результативными передачами, а также реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 45 (17+28) очков в 41 матче.

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