Марченко высказался об окончании многолетней безвыигрышной серии «Коламбуса» в Питтсбурге

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал тот факт, что сегодняшней выездной победой над «Питтсбург Пингвинз» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ его команда прервала серию неудач в гостевых матчах с «пингвинами», длившуюся почти 10 лет.
«Я не придавал этому значения. Мы просто должны побеждать, в каждой игре. И без разницы, кто на льду против нас. Мы просто должны бороться за плей-офф», — сказал Марченко в интервью FanDuel Sports Network Columbus.
Отметим, что до этого «жакеты» последний раз побеждали в Питтсбурге 14 ноября 2015 года (2:1).
Напомним, в сегодняшней встрече 24-летний Марченко отметился двумя результативными передачами, а также реализовал решающий буллит в послематчевой серии.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 45 (17+28) очков в 41 матче.
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