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Типпетт не попал по пустым воротам за минуту до конца матча после шикарного паса Мичкова

Типпетт не попал по пустым воротам за минуту до конца матча после шикарного паса Мичкова
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В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 08:19     1:1 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 21:19 (pp)     2:1 Конечны (Кейтс) – 27:14     2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 27:55     2:3 Нис (Райлли, Майерс) – 53:21    

За минуту до конца третьего периода, у «лётчиков», которые уже заменили вратаря на шестого полевого игрока, был невероятный момент для того, чтобы сравнять счёт, однако нападающий Оуэн Типпетт не смог поразить пустые ворота после отменного паса своего коллеги по амплуа Матвея Мичкова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода с участием российского нападающего:

ВИДЕО

Всего в нынешнем сезоне на счету 20-летнего Мичкова 29 (12+17) очков в 39 матчах. Он является одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» по итогам нынешнего сезона. Россиянин занимает второе место по очкам среди новичков текущего сезона, уступая только Лэйну Хатсону из «Даллас Старз» (30 баллов).

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