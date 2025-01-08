Коннор Хеллебайк выдал третий результат в истории по скорости достижения 300 побед в НХЛ

Этой ночью в Виннипеге (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

Ворота канадской команды в этой встрече защищал 31-летний Коннор Хеллебайк, который отразил 26 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для американского вратаря 300-й за карьеру в сильнейшей лиге мира. На это ему потребовалось 538 матчей. Это третий по скорости результат в истории НХЛ. Быстрее это сделали только Жак Плант (521) и Андрей Василевский (490).

Всего в нынешнем сезоне Хеллебайк провёл 33 матча, в которых отражал 92,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и пяти шат-аутах. Его команда занимает первое место в Центральном дивизионе с 58 очками.