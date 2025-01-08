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Коннор Хеллебайк выдал третий результат в истории по скорости достижения 300 побед в НХЛ

Коннор Хеллебайк выдал третий результат в истории по скорости достижения 300 побед в НХЛ
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Этой ночью в Виннипеге (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бэррон – 06:30     2:0 Моррисси (Демело, Лаури) – 06:46     3:0 Коннор (Шайфли, Хейнола) – 18:36     3:1 Форсберг (Йози, Маршессо) – 36:45 (pp)     4:1 Виларди (Элерс, Шайфли) – 47:51 (pp)     4:2 Йози (Хиностроза, Нюквист) – 49:25     5:2 Нидеррайтер – 57:55    

Ворота канадской команды в этой встрече защищал 31-летний Коннор Хеллебайк, который отразил 26 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для американского вратаря 300-й за карьеру в сильнейшей лиге мира. На это ему потребовалось 538 матчей. Это третий по скорости результат в истории НХЛ. Быстрее это сделали только Жак Плант (521) и Андрей Василевский (490).

Всего в нынешнем сезоне Хеллебайк провёл 33 матча, в которых отражал 92,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,08 и пяти шат-аутах. Его команда занимает первое место в Центральном дивизионе с 58 очками.

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