НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 января
Поделиться
Сегодня, 8 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Марченко, Монахан) – 03:20 (pp) 1:1 Бантинг (Кросби, Карлссон) – 20:51 (pp) 2:1 Ракелль (Карлссон, Грызлик) – 40:24 3:1 Ракелль (Кросби) – 50:09 3:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 52:05 3:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 57:24 (pp) 3:4 Джонсон – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Перри, Кулак) – 06:33 0:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 31:11 (pp) 0:3 Хенрик (Скиннер, Хайман) – 36:35 0:4 Арвидссон (Кулак) – 56:25
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 06:56 2:0 Трочек (Борген, Панарин) – 09:55 3:0 Лафреньер (Панарин, Трочек) – 11:24 3:1 Дюшейн (Линделль) – 12:57 3:2 Дадонов (Бурк, Харли) – 15:56 (pp) 3:3 Робертсон (Дадонов, Хинц) – 33:14 4:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 52:56 (pp) 4:4 Харли (Стил) – 57:21 4:5 Бенн (Робертсон, Харли) – 62:15 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 08:30 (pp) 1:1 Шабо (Дженсен, Казинс) – 32:25 1:2 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 39:05 (pp) 2:2 Велено (Эдвинссон, Мотт) – 45:00 3:2 Кейн (Ларкин) – 62:21 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хагель (Рэддиш) – 16:38 1:1 Свечников (Стаал) – 26:31 2:1 Пол (Рэддиш, Гики) – 29:17 (pp) 2:2 Стаал (Бёрнс) – 49:56 3:2 Пойнт (Кучеров, Гюнцель) – 59:08
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 08:19 1:1 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 21:19 (pp) 2:1 Конечны (Кейтс) – 27:14 2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 27:55 2:3 Нис (Райлли, Майерс) – 53:21
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Богосян (Миддлтон, Хартман) – 01:23 2:0 Меррилл (Бродин) – 02:12 2:1 Бучневич (Холлоуэй, Фолк) – 13:26 2:2 Кайру (Фолк, Холлоуэй) – 21:24 (pp) 2:3 Нейборс (Сундквист, Болдюк) – 22:51 2:4 Томас (Сутер, Саад) – 24:33 3:4 Эрикссон Эк (Хартман, Юханссон) – 29:41 4:4 Миддлтон (Цуккарелло) – 41:16 5:4 Болди (Цуккарелло) – 43:57 6:4 Юханссон – 59:24
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бэррон – 06:30 2:0 Моррисси (Демело, Лаури) – 06:46 3:0 Коннор (Шайфли, Хейнола) – 18:36 3:1 Форсберг (Йози, Маршессо) – 36:45 (pp) 4:1 Виларди (Элерс, Шайфли) – 47:51 (pp) 4:2 Йози (Хиностроза, Нюквист) – 49:25 5:2 Нидеррайтер – 57:55
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
2 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Уигар (Коулман, Хэнли) – 19:04 1:1 Киллорн – 28:34 1:2 Кадри (Уигар, Хэнли) – 32:44 2:2 Мактавиш (Готье, Минтюков) – 47:36 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
1 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Теодор, Карлссон) – 08:39 0:2 Уайтклауд (Хауден, Колесар) – 10:08 1:2 Эклунд (Граф, Веннберг) – 29:49 (pp)
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 56 очков после 40 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 58 очками после 42 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 января 2025
-
08:17
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:43
-
07:23
-
07:08
-
07:01
-
06:56
-
06:41
-
06:35
-
06:29
-
06:12
-
05:56
-
05:54
-
05:44
-
05:44
-
05:20
-
05:03
-
04:51
-
04:36
-
03:46
-
01:48
- 7 января 2025
-
23:50
-
23:30
-
23:10
-
22:49
-
22:25
-
21:55
-
21:36
-
21:15
-
21:02
-
20:40
-
20:27
-
20:10