Сидни Кросби установил рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного сезона с «Коламбус Блю Джекетс» установил рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям, сообщает пресс-служба лиги.
На данный момент на счету Кросби 15 183 выигранных вбрасываний. Он обошёл бывшего капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона. Отметим, что статистика по вбрасываниям учитывается в лиге с сезона-1997/1998.
В ночь с 7 на 8 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу по буллитам со счётом 4:3 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Марченко, Монахан) – 03:20 (pp) 1:1 Бантинг (Кросби, Карлссон) – 20:51 (pp) 2:1 Ракелль (Карлссон, Грызлик) – 40:24 3:1 Ракелль (Кросби) – 50:09 3:2 Воронков (Марченко, Фантилли) – 52:05 3:3 Фантилли (Джонсон, Веренски) – 57:24 (pp) 3:4 Джонсон – 65:00
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