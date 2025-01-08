Сидни Кросби установил рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного сезона с «Коламбус Блю Джекетс» установил рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям, сообщает пресс-служба лиги.

На данный момент на счету Кросби 15 183 выигранных вбрасываний. Он обошёл бывшего капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона. Отметим, что статистика по вбрасываниям учитывается в лиге с сезона-1997/1998.

В ночь с 7 на 8 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости одержали победу по буллитам со счётом 4:3 Б.