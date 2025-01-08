Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик Кейн вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в овертаймах среди игроков из США

Патрик Кейн вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в овертаймах среди игроков из США
Комментарии

Этой ночью в Детройте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз» (3:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 08:30 (pp)     1:1 Шабо (Дженсен, Казинс) – 32:25     1:2 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 39:05 (pp)     2:2 Велено (Эдвинссон, Мотт) – 45:00     3:2 Кейн (Ларкин) – 62:21 (pp)    

Решающий гол в овертайме забил звёздный нападающий «красных крыльев» Патрик Кейн.

Для него этот гол стал 13-м за карьеру в сильнейшей лиге мира, забитым в овертаймах. По этому показателю он вышел на четвёртое место среди представителей США, сравнявшись с лидером «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом. Больше только у Макса Пасиоретти (16), Джонни Годро (15) и Джей Ти Миллера (14).

Всего в нынешнем сезоне на счету 36-летнего форварда 35 матчей, в которых он набрал 22 (9+13) очка. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 40 очками.

Материалы по теме
Патрик Кейн стал вторым игроком, набравшим 1300 очков в НХЛ, среди тех, кто родился в США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android