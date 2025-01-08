Патрик Кейн вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в овертаймах среди игроков из США

Этой ночью в Детройте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз» (3:2 ОТ).

Решающий гол в овертайме забил звёздный нападающий «красных крыльев» Патрик Кейн.

Для него этот гол стал 13-м за карьеру в сильнейшей лиге мира, забитым в овертаймах. По этому показателю он вышел на четвёртое место среди представителей США, сравнявшись с лидером «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом. Больше только у Макса Пасиоретти (16), Джонни Годро (15) и Джей Ти Миллера (14).

Всего в нынешнем сезоне на счету 36-летнего форварда 35 матчей, в которых он набрал 22 (9+13) очка. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 40 очками.