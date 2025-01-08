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Фридман — о претендентах на «Харт Трофи»: Капризов, выздоравливай, у тебя есть соперник

Фридман — о претендентах на «Харт Трофи»: Капризов, выздоравливай, у тебя есть соперник
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Инсайдер НХЛ Элиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet заявил, что главными претендентами на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярки) являются российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

«Говоря о наградах, я вижу, как Драйзайтль в погоне за «Харт Трофи». Капризов, выздоравливай, у тебя есть соперник», — написал Фридман.

Напомним, сейчас Капризов травмирован и пропускает игры с 24 декабря. Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата.

Драйзайтль в 40 матчах записал на свой счёт 59 очков — забросил 29 шайб и отдал 30 передач.

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