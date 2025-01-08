Марнер вышел на 2-е место в НХЛ по играм с 2+ ассистами среди крайних форвардов до 28 лет

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» отдал две результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Марнер записал на свой счёт 120-ю игру с двумя и более передачами в возрасте до 28 лет и вышел на второе место по данному показателю среди крайних нападающих. Рекорд же принадлежит легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру — 145 игр с двумя и более передачами.

В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.