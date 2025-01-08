Марнер вышел на 2-е место в НХЛ по играм с 2+ ассистами среди крайних форвардов до 28 лет
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» отдал две результативные передачи.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Марнер записал на свой счёт 120-ю игру с двумя и более передачами в возрасте до 28 лет и вышел на второе место по данному показателю среди крайних нападающих. Рекорд же принадлежит легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру — 145 игр с двумя и более передачами.
В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Конечны (Кутюрье, Йорк) – 08:19 1:1 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 21:19 (pp) 2:1 Конечны (Кейтс) – 27:14 2:2 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 27:55 2:3 Нис (Райлли, Майерс) – 53:21
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