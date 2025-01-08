Ассистентский хет-трик Панарина в НХЛ, слух о новом нападающем в ЦСКА. Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил три результативные передачи в первом периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», московский ЦСКА проявляет интерес к 24-летнему нападающему бразильской команды «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, «Ньюкасл Юнайтед» в гостях обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».