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8 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, НБА, результаты тенниса, Артемий Панарин

Ассистентский хет-трик Панарина в НХЛ, слух о новом нападающем в ЦСКА. Главное к утру
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил три результативные передачи в первом периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», московский ЦСКА проявляет интерес к 24-летнему нападающему бразильской команды «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, «Ньюкасл Юнайтед» в гостях обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Ассистентский хет-трик Панарина не помог «Рейнджерс» победить «Даллас». У Дадонова — гол+пас.
  2. ЦСКА ведёт переговоры о трансфере лучшего бомбардира бразильской Серии А — источник.
  3. «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка лиги.
  4. 12 очков и шесть ассистов Егора Дёмина не помогли BYU победить в домашнем матче NCAA.
  5. Винисиус пропустит два матча и выплатит штраф в € 600 за удаление в игре с «Валенсией».
  6. Дмитрий Воронков вышел на первое место по голам в НХЛ с 1 декабря.
  7. Определились все участники 1/8 финала Кубка Испании.
  8. Екатерина Александрова проиграла Эмме Наварро во втором круге WTA-500 в Аделаиде.
  9. «Тампа» обыграла «Каролину», прервав серию из четырёх поражений. У Кучерова — ассист.
  10. Роналду может сменить «Аль-Наср» на «Аль-Хиляль» ради клубного чемпионата мира — talkSPORT.
  11. Анна Блинкова вылетела из турнира в Хобарте, потерпев поражение в матче второго круга.
  12. «Аль-Иттихад» победил «Аль-Хиляль» в Кубке Короля. Малком не забил решающий пенальти.
  13. «Барселоне» разрешат временно зарегистрировать Ольмо и Виктора — Cadena Ser.
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