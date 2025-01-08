Самсонов одержал 6-ю победу подряд, в истории «Вегаса» только у двух вратарей серия больше
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Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2) одержал шестую победу подряд в сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Теодор, Карлссон) – 08:39 0:2 Уайтклауд (Хауден, Колесар) – 10:08 1:2 Эклунд (Граф, Веннберг) – 29:49 (pp) 1:3 Олофссон (Айкел, Теодор) – 41:10 (pp) 2:3 Лильегрен (Эклунд, Зеттерлунд) – 50:41 (pp) 2:4 Гертл (Стоун) – 58:40
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Самсонов по данному показателю сравнялся с результатами Логана Томпсона, Робина Ленера и Марк-Андре Флёри. Больше шести побед подряд в истории «золотых рыцарей» имеют Малкольм Суббан (7) и Флёри (9).
Напомним, Илья Самсонов пополнил состав «золотых рыцарей» в прошлом межсезонье. В текущей регулярке россиянин провёл 15 матчей за «Вегас» и одержал 11 побед.
«Вегас» занимает первое место в таблице Запада, имея в активе 59 очков после 40 встреч.
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