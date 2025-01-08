Самсонов одержал 6-ю победу подряд, в истории «Вегаса» только у двух вратарей серия больше

Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2) одержал шестую победу подряд в сезоне.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Самсонов по данному показателю сравнялся с результатами Логана Томпсона, Робина Ленера и Марк-Андре Флёри. Больше шести побед подряд в истории «золотых рыцарей» имеют Малкольм Суббан (7) и Флёри (9).

Напомним, Илья Самсонов пополнил состав «золотых рыцарей» в прошлом межсезонье. В текущей регулярке россиянин провёл 15 матчей за «Вегас» и одержал 11 побед.

«Вегас» занимает первое место в таблице Запада, имея в активе 59 очков после 40 встреч.