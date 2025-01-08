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Максим Сушинский назвал главную проблему игроков в СКА

Максим Сушинский назвал главную проблему игроков в СКА
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Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что одной из главных проблем игроков СКА является то, что не всем хоккеистам хватает времени на льду.

— В СКА всем хоккеистам надо друг к другу притереться. Хоккеисты, которые в СКА не играют, в других командах будут выходить в первых звеньях.

— Такое количество звёздных хоккеистов в одной раздевалке — не всегда хорошо?
— Проблема не в этом, а в том, что всем не хватит игрового времени. Если ты выходишь в составе, ты спокоен. Уверенные игроки лучше выступают, у них руки раскрепощаются. А если ты думаешь о том, что тебе надо не ошибиться, лишь бы сыграть в следующем матче, то ошибки как раз к тебе приходят, — цитирует Сушинского Metaratings.

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