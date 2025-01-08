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Фукале установил новый рекорд «Трактора» по количеству «сухих» матчей в регулярке КХЛ

Фукале установил новый рекорд «Трактора» по количеству «сухих» матчей в регулярке КХЛ
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Вратарь Зак Фукале установил новый рекорд «Трактора» по количеству «сухих» матчей в регулярке КХЛ, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Новый рекорд команды теперь составляет семь матчей «на ноль».

Фото: ХК «Трактор»

Всего в нынешнем сезоне Фукале провёл 31 встречу, в которой одержал 17 побед с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03.

Рекордной для Фукале стала домашняя игра «Трактора» с «Ладой», где разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Робинсон, Светлаков) – 06:43 (5x5)     2:0 Жарков (Почивалов) – 15:26 (5x5)     3:0 Кэмпфер (Рыков, Жарков) – 23:26 (5x5)     4:0 Дронов (Рыков, Жарков) – 30:05 (5x5)     5:0 Глотов (Светлаков, Шабанов) – 43:09 (5x4)    

На данный момент «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 59 очками после 44 матчей.

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