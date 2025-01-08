Фукале установил новый рекорд «Трактора» по количеству «сухих» матчей в регулярке КХЛ

Вратарь Зак Фукале установил новый рекорд «Трактора» по количеству «сухих» матчей в регулярке КХЛ, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Новый рекорд команды теперь составляет семь матчей «на ноль».

Фото: ХК «Трактор»

Всего в нынешнем сезоне Фукале провёл 31 встречу, в которой одержал 17 побед с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03.

Рекордной для Фукале стала домашняя игра «Трактора» с «Ладой», где разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

На данный момент «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 59 очками после 44 матчей.