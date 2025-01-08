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«Необходимо выкручивать руки ИИХФ по полной программе». Дементьев — о возвращении России

«Необходимо выкручивать руки ИИХФ по полной программе». Дементьев — о возвращении России
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал, какие требования должна выставить Федерация хоккея России (ФХР) к Международной федерации хоккея (ИИХФ) во время возвращения национальной команды к турнирам.

«Стоит настаивать на всех возможных преференциях, в том числе — на возвращении флага и гимна. Также надо требовать введение россиян в состав правления ИИХФ, причём не чисто номинальное. Я бы даже поднял вопрос о компенсации финансовых потерь ФХР. Нужно понимать, что в переговорном процессе именно Международная федерация будет находиться в цейтноте. Деваться ей некуда. Возвращение России и Белоруссии неизбежно. А раз так, необходимо выкручивать им руки по полной программе», — цитирует Дементьева RT.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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