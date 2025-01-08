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Карпухин: Ротенберг — целеустремлённый, горит своим делом, очень мотивирует на победу

Карпухин: Ротенберг — целеустремлённый, горит своим делом, очень мотивирует на победу
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Защитник СКА Илья Карпухин рассказал о работе с главным тренером армейского клуба Романом Ротенбергом.

— Что вы можете сказать о Романе Ротенберге? Какой он тренер?
— Он горит своим делом, очень мотивирует ребят на победу, заряжает. И это заметно по нашему матчу с «Витязем». Он целеустремлённый. Я за СКА только две встречи провёл, но за сборную у меня матчей больше, когда Роман Борисович возглавлял национальную команду. На первый взгляд, плюс-минус отличий мало, в сборной было то же самое, что сейчас в СКА. Требования очень похожи. И других схожих моментов много, — приводит слова Карпухина «ВсеПроСпорт».

На данный момент СКА под руководством Ротенберга занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка после 41 матча. Команда из Санкт-Петербурга выиграла три последних матча.

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