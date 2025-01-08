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Зак Фукале высказался о своём рекорде по «сухим» матчам в составе «Трактора»

Зак Фукале высказался о своём рекорде по «сухим» матчам в составе «Трактора»
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале высказался о своём рекорде в челябинском клубе по количеству «сухих» матчей в регулярке КХЛ.

— Ты поставил новый рекорд команды по количеству «сухарей» в сезоне. Насколько для тебя важно вписать своё имя в историю клуба?
— Я рад, но это, прежде всего, командное достижение. Многое должно произойти, чтобы получилось отстоять игру «на ноль». Повторюсь, это командная заслуга, все играют с большой самоотдачей, хорошо обороняются, поэтому, конечно, приятно всем вместе «засушить» матч, — приводит слова Фукале «Челябинский хоккейный портал».

Всего в нынешнем сезоне Фукале провёл 31 встречу, в которой одержал 17 побед с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03.

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Фукале установил новый рекорд «Трактора» по количеству «сухих» матчей в регулярке КХЛ
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