Зак Фукале высказался о своём рекорде по «сухим» матчам в составе «Трактора»

Вратарь «Трактора» Зак Фукале высказался о своём рекорде в челябинском клубе по количеству «сухих» матчей в регулярке КХЛ.

— Ты поставил новый рекорд команды по количеству «сухарей» в сезоне. Насколько для тебя важно вписать своё имя в историю клуба?

— Я рад, но это, прежде всего, командное достижение. Многое должно произойти, чтобы получилось отстоять игру «на ноль». Повторюсь, это командная заслуга, все играют с большой самоотдачей, хорошо обороняются, поэтому, конечно, приятно всем вместе «засушить» матч, — приводит слова Фукале «Челябинский хоккейный портал».

Всего в нынешнем сезоне Фукале провёл 31 встречу, в которой одержал 17 побед с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03.