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Сушинский рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться Россия при возвращении

Сушинский рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться Россия при возвращении
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Чемпион мира Максим Сушинский указал на вероятные проблемы, с которыми может столкнуться сборная России при возвращении на международные соревнования.

«Нет ни одного прямого рейса из России в Европу. Как туда будут добираться спортсмены? На перекладных через Стамбул или Белград? Это несерьёзно. Финляндию от Санкт-Петербурга отделяют 100 км, а мы не можем даже туда отправиться. Чартеры тоже не летают.

Другой важный вопрос: как проводить различные банковские переводы в ФХР в условиях санкций? Поэтому возвращение необходимо увязывать с целым комплексом сопутствующих мер. Да, на отдельно взятый турнир добраться можно. Россиянам к трудностям не привыкать. Но в целом это несерьёзно», — приводит слова Сушинского RT.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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