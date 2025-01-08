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«Нужно относиться с юмором». Спортивный юрист — о словах Ротенберга про фашистов

«Нужно относиться с юмором». Спортивный юрист — о словах Ротенберга про фашистов
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Спортивный юрист Сергей Алексеев оценил слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, который сравнил журналистов с немецкими фашистами на пресс-конференции.

«Как я понимаю, это было такое, несколько иносказательное, образное высказывание. И, в принципе, оно является юмористическим, шуточным. Я бы так это воспринимал. Потому нужно к такому относиться, я считаю, с юмором, поскольку здесь нет конкретной фамилии, конкретного человека, кто мог бы подразумеваться в данном случае.

С юридической точки зрения я не усматриваю здесь нарушений по тем причинам, по которым я назвал выше. А то, что это прозвучало как шутка, — к ней надо так и относиться. Она в рамках закона, свободы слова, свободы выражения мнений. Ничего здесь противоправного я не вижу.

Может ли КХЛ оценить такое высказывание Ротенберга как «некорректное поведение» и наказать его за это штрафом? По той же самой причине оснований нет. По правилам русского языка и литературы подобные сравнения не выходят за рамки закона. И в данном контексте он этой фразой никого не хотел обидеть, а просто сделал такое сравнение, чтобы подчеркнуть определённую свою мысль, которая правомерна. И сделано это правомерно», — приводит слова Алексеева Vprognoze.

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