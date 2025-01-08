«Негатив начал нарастать». Трёхкратный олимпийский чемпион — об игре «Торпедо»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался об игре нижегородского «Торпедо» в нынешнем сезоне КХЛ.

— В последние годы вы хвалили «Торпедо», но на границе годов оно выдало длительную серию поражений. Что происходит?

— Ещё в прошлом сезоне в игре «Торпедо» увидел червоточинки. Это был уже не тот лёгкий и озорной Нижний Новгород, который в плей-офф нас так огорчил сухой победой над «Динамо».

В этом чемпионате негатив начал нарастать. Молодёжь в атаке играет без прежнего огонька. А оборона Нижнего кувыркалась и в лучшие годы, тут ничего нового. Так что смена одного из тренеров не должна удивлять.

— В чём причины?

— У Игоря Ларионова своя правда и своя среда. Поэтому мне кажется, что проблема «Торпедо» — прежде всего внутренняя. Кто-то с кем-то не может договориться, разделить власть и полномочия. Отсюда и постоянные перестановки, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 41 матч, в которых набрало 44 очка. Подопечные Игоря Ларионова занимают восьмое место в таблице Запада.