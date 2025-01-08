Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: СКА будет бороться за самые высокие места, вопрос — как это будет выглядеть

Плющев: СКА будет бороться за самые высокие места, вопрос — как это будет выглядеть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру СКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«СКА укомплектован игроками, которые готовы решать большие задачи. Это совершенно однозначно. Надо отдать должное селекционной работе — сегодня у СКА есть исполнители высокого уровня, хотя им не всегда хватает стабильности. Как справляться с такими игроками — дело внутренней кухни СКА. Конечно, с этими хоккеистами взаимодействовать не очень просто, привести их к единому знаменателю тоже не так легко. Для этого надо время. Конечно, СКА будет бороться за самые высокие места. Другой вопрос — как это будет выглядеть», — приводит слова Плющева Metaratings.

На данный момент СКА под руководством Ротенберга занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка после 41 матча. Команда из Санкт-Петербурга выиграла три последних матча.

Материалы по теме
Карпухин: Ротенберг — целеустремлённый, горит своим делом, очень мотивирует на победу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android