The Athletic: «Ванкувер» отклонил запрос «Рейнджерс» по обмену Миллера на Зибанеджада

Журналист Джош Йохе в статье на сайте The Athletic рассказал, что «Ванкувер Кэнакс» отклонил предложение «Нью-Йорк Рейнджерс» по обмену форварда Джей Ти Миллера на нападающего Мику Зибанеджада.

«Не секрет, что «Рейнджерс» очень заинтересованы в Миллере, который был задрафтован «синерубашечниками» в 2011 году и отыграл там свои первые шесть сезонов в НХЛ», — написал Йохе.

Миллер забил шесть голов и набрал 25 очков в своих 28 играх. Его безголевая серия длится с 16 ноября. Зибанеджад за 39 игр забил всего восемь голов и отдал 16 результативных передач.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает седьмое место в Столичном дивизионе, «Ванкувер» располагается на четвёртом месте в Тихоокеанском дивизионе.