Агент Дементьев ответил на вопрос, может ли Кирилл Марченко стать суперзвездой НХЛ

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев ответил на вопрос, может ли нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стать суперзвездой НХЛ.

— Есть ли потенциал у Кирилла Марченко показывать такую стабильную игру долгое время и выйти на показатели уровня суперзвёзд НХЛ?

— Знаю, что к этому стремятся все спортсмены, Кирилл — не исключение. У него ещё тот возраст, при котором он может подписывать следующий контракт на более выгодных условиях, поэтому каждый работает на перспективу, понимает структуру и стратегию своей хоккейной карьеры и движется к ней. Стабильность и набор очков являются теми показателями, которые будут привлекательны для клубов, желающих предложить хороший контракт, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.