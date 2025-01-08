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Агент Дементьев ответил на вопрос, может ли Кирилл Марченко стать суперзвездой НХЛ

Агент Дементьев ответил на вопрос, может ли Кирилл Марченко стать суперзвездой НХЛ
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев ответил на вопрос, может ли нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стать суперзвездой НХЛ.

— Есть ли потенциал у Кирилла Марченко показывать такую стабильную игру долгое время и выйти на показатели уровня суперзвёзд НХЛ?
— Знаю, что к этому стремятся все спортсмены, Кирилл — не исключение. У него ещё тот возраст, при котором он может подписывать следующий контракт на более выгодных условиях, поэтому каждый работает на перспективу, понимает структуру и стратегию своей хоккейной карьеры и движется к ней. Стабильность и набор очков являются теми показателями, которые будут привлекательны для клубов, желающих предложить хороший контракт, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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