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Торпедо — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 8 января, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 41 матч, в которых набрало 44 очка. Подопечные Игоря Ларионова занимают восьмое место в таблице Запада.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 39 очков за 40 игр.

Это будет первая встреча команд в текущем сезоне.

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