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СКА — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

СКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 8 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент СКА под руководством Ротенберга занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка после 41 матча. Команда из Санкт-Петербурга выиграла три последних матча.

«Спартак» в текущем сезоне провёл 40 матчей и расположился на второй строчке в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 55 очков.

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