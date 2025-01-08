СКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент СКА под руководством Ротенберга занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка после 41 матча. Команда из Санкт-Петербурга выиграла три последних матча.

«Спартак» в текущем сезоне провёл 40 матчей и расположился на второй строчке в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 55 очков.