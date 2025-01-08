«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 января, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» в «зелёном дерби» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2025, среда. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 52 очка после 40 сыгранных встреч.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 40 матчей и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 56 очков.