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«Спартак» выступил с заявлением перед игрой со СКА в Санкт-Петербурге

«Спартак» выступил с заявлением перед игрой со СКА в Санкт-Петербурге
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«Спартак» выступил с заявлением перед игрой со СКА в Санкт-Петербурге, где попросил болельщиков не реагировать на провокации. Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
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П1
X
П2

«Дорогие болельщики! ХК «Спартак» Москва благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды — как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей «народной команды», московского «Спартака».

Напомним, наш следующий матч пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге: игры со СКА всегда выдаются напряжёнными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации. Сделаем всё для победы, оказав самую лучшую поддержку нашей команде! «Я, ты, мы — «Спартак» Москва»!» — сказано в сообщении красно-белых.

Напомним, прошлый матч команд вышел скандальным. Болельщики «Спартака» скандировали «СКА — позор российского хоккея», после чего главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг раскритиковал поведение фанатов красно-белых. «Спартак» в ответ на это выступил с заявлением в адрес наставника петербургского клуба, в котором указал, что высказывания Ротенберга позорят российский хоккей, а также попросил КХЛ оценить его комментарий в адрес болельщиков красно-белых. Лига осудила поведение болельщиков «Спартака» и наложила на клуб денежный штраф.

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