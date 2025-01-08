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Сушинский: даже если Овечкин не побьёт рекорд Гретцки, он всё равно будет выше Кросби

Сушинский: даже если Овечкин не побьёт рекорд Гретцки, он всё равно будет выше Кросби
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Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам карьеры будет котироваться выше, чем лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Для меня и Кросби, и Овечкин заслуживают называться лучшим игроком XXI века. Думаю, что даже если Александр не побьёт рекорд Гретцки, то в истории всё равно будет стоять выше Сидни. Если побьёт, то тут даже обсуждать нечего», — приводит слова Сушинского Sport24.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин набрал 1580 (872+708) очков в 1450 матчах. В активе Кросби 1640 (603+1037) баллов в 1314 играх.

39-летний Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ на 22 шайбы.

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