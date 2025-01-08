Сушинский: даже если Овечкин не побьёт рекорд Гретцки, он всё равно будет выше Кросби

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам карьеры будет котироваться выше, чем лидер «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Для меня и Кросби, и Овечкин заслуживают называться лучшим игроком XXI века. Думаю, что даже если Александр не побьёт рекорд Гретцки, то в истории всё равно будет стоять выше Сидни. Если побьёт, то тут даже обсуждать нечего», — приводит слова Сушинского Sport24.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин набрал 1580 (872+708) очков в 1450 матчах. В активе Кросби 1640 (603+1037) баллов в 1314 играх.

39-летний Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ на 22 шайбы.