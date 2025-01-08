«Привыкание к НХЛ не происходит в одночасье». Дементьев высказался о прорыве Марченко

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев ответил на вопрос, с чем связана успешная игра российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко.

— С чем связан прорыв Кирилла Марченко?

— Подписал новый контракт, повзрослел. Привыкание к НХЛ не происходит в одночасье – это те законы, которые написаны теми, кто показывает стабильный результат из года в год. Созреть и уметь играть в этой лиге стабильно – дорогого стоит. Все эти факторы сошлись, поэтому он улучшает свои показатели, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 45 (17+28) очков в 41 матче.