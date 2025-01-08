Чеботарёв покинул пост генерального директора «Лады»

Александр Чеботарёв покинул должность генерального директора «Лады», сообщает ТАСС.

«28 декабря я уволен, уже в клубе не работаю. Нахожусь в активном отдыхе. Кто придёт мне на смену, мне неизвестно. Когда я уходил, никого не было», — заявил Чеботарёв.

Ранее о скором уходе Чеботарёва из «Лады» заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 40 матчей, в которых набрал 37 очков. «Лада» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» дома встретится с «Барысом» 9 января.