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Плющев: игра «Металлурга» не отражает интересы болельщиков и руководства клуба

Плющев: игра «Металлурга» не отражает интересы болельщиков и руководства клуба
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев подверг критике качество игры магнитогорского «Металлурга» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«В плей-офф может произойти всё что угодно. Но текущая игра команды не отражает интересы болельщиков и руководства. Играют как на качелях. Негоже действующему обладателю Кубка Гагарина с таким трудом, в овертайме обыгрывать «Адмирал».

Показатели у команды достаточно низкие, в том числе в плане результативности. Проблемы, прежде всего, в организации игры. Сложно сказать, успеет ли «Металлург» решить их к плей-офф. Судя по всему, с психологией в коллективе есть трудности. Это началось ещё на старте сезона, когда пошли фортели от тренера. А чтобы судить, насколько проблемы серьёзны, надо быть в команде, чувствовать её», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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