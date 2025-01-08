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Давыдов: ситуация с телефоном Дыняка говорит о расхлябанности внутри «Ак Барса»

Давыдов: ситуация с телефоном Дыняка говорит о расхлябанности внутри «Ак Барса»
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил, как курьёзная ситуация с телефоном нападающего Никиты Дыняка говорит о расхлябанности внутри «Ак Барса».

«Судя по прессе, Дыняк считает, что телефон случайно упал ему в форму в раздевалке в момент подготовки к матчу. Судя по всему, именно так и произошло. Сомневаюсь, что кто-то из одноклубников мог над Дыняком подшутить — и подложить ему телефон.

Вообще при любом варианте вся эта история — в минус штабу «Ак Барса» и прежде всего — главному тренеру Гатиятулину. Она говорит о расхлябанности внутри команды, которой, кстати, при Билялетдинове быть не могло — как говорится, по определению. Ничем другим такой непрофессионализм не объяснить.

Всё это вне всяких сомнений отражается и на результатах «Ак Барса». Команда проводит чемпионат неровно, хотя по составу она должна быть выше, например, «Салавата Юлаева» и даже «Металлурга». Посмотрим, что будет в плей-офф», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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