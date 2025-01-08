Дементьев — об игре «Миннесоты» без Капризова: его мастерство ещё пригодится в плей-офф

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался об отсутствии нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова из-за травмы.

«Побеждает и проигрывает команда. Если есть тот, кто реально становится лидером, это прекрасно. Я вам могу привести массу примеров, когда есть великолепные игроки, но в их окружении недостаточно тех, кто будет помогать команде достигать результатов. Вспомните «Эдмонтон» в предыдущие годы с Макдэвидом и Драйзайтлем, «Ванкувер» с братьями Сединами, которые так и не выиграли Кубок Стэнли. Очень приятно, когда в адрес Капризова звучат сильные эпитеты, а он их своей игрой подтверждает, но существует команда, в которой он является главным звеном. Его мастерство и умение забрасывать шайбы ещё пригодятся в матчах на вылет», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.