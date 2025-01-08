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Защитник «Лады»: в детстве болел за «Ак Барс», тут играли Морозов, Зарипов

Защитник «Лады»: в детстве болел за «Ак Барс», тут играли Морозов, Зарипов
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Защитник «Лады» Марсель Ибрагимов рассказал, как в детстве болел за «Ак Барс».

«Болел ли в детстве за «Ак Барс»? Да, мы даже сходили на пару матчей. В тот момент вся Казань болела за «Ак Барс», ведь какие хоккеисты тут играли: Морозов, Зарипов, Степанов, Никулин, сильные иностранцы — такая команда была!» — приводит слова Ибрагимова «БИЗНЕС Online».

Защитник выступал за 1997 год рождения казанской команды с 2009-го по 2011-й.

Напомним, тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 40 матчей, в которых набрал 37 очков. «Лада» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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