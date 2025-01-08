Дементьев — о Воронкове: кто придумал клише, что он силовой форвард? Он умеет всё

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал игру российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова.

«Мне очень не нравится клише, навязанное отдельными личностями для тех или иных игроков. Есть выражение: хорошему игроку с шайбой играть не надо. Но почему? Все выходят на лёд и хотят как раз играть. Воронков всегда был тем хоккеистом, который забивает, умеет играть на пятаке, первым идёт на подбор, правильно выбирает позицию, высвобождает себе место. Я не знаю, кто придумал, что он силовой форвард. Для меня это тот человек, который умеет всё», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.