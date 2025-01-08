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Австралия отказалась от квалификационного турнира ЧМ из-за протестов против Израиля

Австралия отказалась от квалификационного турнира ЧМ из-за протестов против Израиля
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Федерация хоккея Австралии отменила предстоящий квалификационный турнир чемпионата мира II дивизиона из-за проблем с безопасностью. Местные СМИ связали это решение с участием сборной Израиля, сообщает Reuters.

Кроме Австралии и Израиля, в турнире должны принять участие сборные Бельгии, Нидерландов, Сербии и ОАЭ.

Несколько источников сослались на внутреннее электронное письмо от Федерации хоккея Австралии в Международную федерацию хоккея (ИИХФ), в котором говорилось, что турнир не может состояться из-за угроз безопасности, связанных с конфликтом, в котором участвует Израиль.

В своём заявлении Федерация хоккея Австралии подтвердила отмену турнира, запланированного на апрель в Мельбурне, после консультаций с местной полицией. Хотя в заявлении Израиль прямо не упоминается, в нём подчёркивается политика воздержания от комментариев по «глобальным вопросам за пределами спорта».

Отмечается, что в последние месяцы в Австралии наблюдается рост антисемитизма. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал отмену «прискорбной», но заверил общественность, что правительство предприняло необходимые шаги для защиты еврейской общины Австралии.

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