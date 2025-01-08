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Доминик Гашек высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры

Доминик Гашек высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры
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Экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

«Каждое международное соревнование, в котором примет участие сборная России, станет огромной рекламой российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»). И чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней. Будьте осторожны! Не будем забывать, что отдельные граждане России, например, спортсмены, допущенные к соревнованиям, всегда являются рекламой действий своей страны», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

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